2NE1 brilla en el festival Head In The Clouds LA 2025

La emblemática banda femenina de K-pop 2NE1 actuó en el festival estadounidense Head In The Clouds LA 2025, celebrado el pasado 1 de junio (hora local) en Los Ángeles, con una formación de tres integrantes debido a la inasistencia de Park Bom, que permaneció en Corea.

CL, Sandara Park y Gong Minji se subieron al escenario con estilismos inspirados en la estética Y2K y ofrecieron un potente repertorio de sus mayores éxitos, que fue recibido con una calurosa ovación por parte del público internacional.

Tras el evento, las artistas expresaron su gratitud a través de las redes sociales. CL escribió “Thank you LA”, Sandara Park agradeció a sus seguidores con un “Thank you Los Angeles, thank you Blackjacks” —en referencia a su fandom— y Gong Minji publicó “Ain’t never gonna stop” (“Nunca vamos a parar”), reflejando la energía y emoción del reencuentro.

La ausencia de Park Bom despertó especulaciones sobre una posible reconfiguración del grupo como trío. No obstante, la agencia de la cantante, D Nation Entertainment, aclaró el pasado 28 de mayo que su no participación se debió a “motivos personales” y fue una decisión tomada de forma consensuada. En las últimas semanas, había generado preocupación entre sus fans debido a señales de inestabilidad emocional.

La presentación en Los Ángeles marca una extensión de la gira mundial con la que 2NE1 se despidió en abril, con un concierto final en el KSPO DOME del Parque Olímpico de Seúl.