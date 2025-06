﻿EL BUEN HIJO, de Jeong Yu Jeong

El bueno hijo es un libro que pone los pelos de punta, una historia ante la cual es difícil no estremecerse a medida que uno avanza en su lectura. Y no solo por la sangre —que hay y mucha— sino por la inquietante premisa que plantea: cualquiera puede ser un asesino. Escrito por la escritora Jeong Yu Jeong, esta novela es un thriller psicológico centrado en un hombre que no sabe si ha asesinado o no a su propia madre. Un personaje que mantiene al lector en constante tensión, dudando si se está frente a un psicópata. Todo enmarcado en un relato trastocado por el desorden psicológico de quien, medicado desde joven, ha reprimido durante años un impulso mortal.





La historia comienza con Yujin, un joven que sufre ataques de epilepsia. Un día despierta sobresaltado por un fuerte olor metálico. Al salir de su habitación y bajar las escaleras, encuentra a su madre muerta, tirada en el suelo, con el camisón empapado en sangre. ¿Qué pasó? No lo sabe. No recuerda nada. Su mente está en blanco. Solo un eco: el grito de su madre llamándole por su nombre.





Lo que hace esta historia aún más inquietante, más real, es que está narrada en primera persona. Una elección que sería casi anecdótica si no fuera porque quien nos habla es —o parece ser— un psicópata. Y esto, en la literatura coreana, no es nada común: un narrador epiléptico, que podría ser un asesino, contándonos su historia desde dentro de su propia confusión mental. La gran pregunta que vertebra la novela es: ¿Es Yujin realmente un psicópata? ¿Tiene un impulso asesino genuino? ¿Fue él quien mató a su madre? Las pistas se van desvelando poco a poco, a través de los flashbacks con los que Yujin va reconstruyendo su pasado y su compleja relación con su madre. Mientras tanto, la autora consigue, con una narración directa y tajante, sumergir al lector en un ambiente sofocante, haciéndole compartir el agobio de Yujin por descubrir qué ocurrió esa noche y si, en el fondo, no fue él mismo quien lo provocó todo con meticulosa frialdad.