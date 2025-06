ATEEZ lanza su 12º miniálbum y se prepara para una nueva gira mundial

ⓒ KQ Entertainment

La banda ATEEZ ha publicado su duodécimo miniálbum, titulado “GOLDEN HOUR: Part.3”, el viernes 13 a la 1:00 de la tarde, y ha comenzado su promoción con el sencillo principal, “Lemon Drop”.

Este lanzamiento marca el regreso del grupo casi siete meses después de “GOLDEN HOUR: Part.2”, estrenado en noviembre del año pasado.

El nuevo disco incluye un total de cinco temas: “Lemon Drop”, “Masterpiece”, “Now This House Ain’t a Home”, “Castle” y “Bridge: The Edge of Reality”. Hongjoong y Mingi han participado en la composición de las letras de cuatro de las canciones, incluida la principal.

Aumenta la expectación por comprobar si ATEEZ logrará alcanzar por tercera vez el primer puesto en la lista Billboard 200 con este nuevo trabajo. Asimismo, ha anunciado que se reencontrará próximamente con sus seguidores de todo el mundo a través de la gira internacional “IN YOUR FANTASY”, prevista para la segunda mitad del año.