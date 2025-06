SOMEBODY (INTRUSIÓN, 침범)





Somebody empieza con Yeongeun, una madre soltera de una niña de siete años, Sohyeon. Trabaja como instructora de natación y lucha por salir adelante, para darle a su hija una vida feliz y estable en términos tanto económicos como psicológicos. Sin embargo, y aunque se esfuerza, criar a Sohyeon le resulta abogiante, hasta le infude un miedo inexplicable y siente que ya no puede más. Es que su hija es... especial. Lo es porque no actúa como una niña de siete años. Sobre todo su agresividad, falta de empatía e indiferencia hacia el dolor de los demás superan la imaginación de Yeongeun. Eso se nota claramente cuando se enoja y no vacila en herir a su madre con un cuchillo para desquitarse, cuando agrede físicamente a sus compañeros del jardín infantil, o cuando pregunta por qué no puede matar a los animales. Yeongeun la lleva a terapia psiquiátrica y hace todo lo que puede, como buena madre, para cambiarla. Lamentablemente, su esfuerzo es inútil, por eso piensa en una solución extrema: matar a su hija y suicidarse ella.





Después de mostrar un final ambiguo sobre Yeongeun y su hija, la película salta veinte años hacia adelante. Quien ahora está en el núcleo de la historia es Min, una joven que ha perdido toda memoria de su infancia y trabaja en una agencia especializada en servicios de limpieza post mortem: un trabajo donde debe acudir a escenas traumáticas de crimen, suicidio o muerte no atendida. Esta agencia es operada por Hyeongyeong, una mujer que tras el fallecimiento de su propia hija la acogió con calidez como si fuera familia y le dio una especie de hogar. Así, aunque la soledad y la sombra en el rostro no se le quitan, Min parece llevar una vida estable. Sin embargo, la aparente tranquilidad empieza a quebrarse cuando entra en su vida Haeyeong, tan sola como Min y que dice no tener ni familia ni recuerdos de cuando era una niña. Esta se mete en el día a día de Min como una intrusa y al llegar a un punto máximo el conflicto entre ambas, se revelan poco a poco los secretos que ocultaban.





Somebody se divide claramente en dos actos, que en una primera instancia parecen no guardar una conexión directa, no obstante pronto plantean la incógnita más importante de la película: ¿será Min o será Haeyeong la pequeña Sohyeon que sobrevivió y creció sin recordar su pasado por el trauma que le debió de causar la última decisión de su madre? De los dos actos de los que se compone la pelìcula, el primero, sobre Yeongeun y su hija, se asemeja en gran medida a Tenemos que hablar de Kevin. La similitud reside en que ambas obras tratan el caso de una madre que no sabe qué hacer con su hijo o hija que presenta todas las características clínicas de la psicopatía e incluso le teme. Pero también hay diferencias entre las dos producciones. Pues mientras que Tenemos que hablar de Kevin ofrece una posible explicación sobre la conducta de Kevin, fruto de un embarazo no deseado y poco atendido por su madre que lo consideraba un estorbo desde que era un bebé, Somebody describe a Sohyeon como un mal puro, al tiempo de enfatizar el amor de madre de Yeongeun. Y es el sacrificio que realiza lo que secunda más firmemente la intención de la cinta de hacer a un lado cualquier historia que pudiera servir de explicación o justificación de la “mala de la película” porque, según da a entender entre renglones, una hija que sigue cometiendo acciones que su madre tanto quiere evitar hasta sacrificando su propia vida e incluso la hiere, merece ser ignorada.





En el segundo acto, el largometraje trata de igual forma el caso de Sohyeon, mientras usa como principal motor para impulsar el misterio y el suspense la pregunta que ya mencionamos: ¿será Min o será Haeyeong la pequeña Sohyeon? Aunque el efecto de esta incógnita para amplificar el suspense dura menos de los esperado, al delatarse demasiado pronto en las escenas quién de las dos es Sohyeon. Con todo, es de reconocer que hasta antes de la “gran revelación”, esta película sigue satisfactoriamente la gramática del género de thriller, sumergiendo al espectador en un estado de tensión, miedo e incertidumbre. Además es interesante la experiencia que permite tener, de mirar de frente la cara de un modelo “estándar” de psicópata innata: agresiva, egocéntrica e insensible.









*** Recomendamos ver también…

DOUBT (이토록 친밀한 배신자) es la serie escogida por muchos críticos y telespectadores como una de las producciones más destacables y de mayor calidad de la televisión surcoreana en 2024.





Doubt empieza mostrando a Taesu, un investigador policial experto en perfilación criminal, que vive con su hija adolescente. Se hizo cargo de ella después de la muerte de su esposa, que tras divorciarse de él había tomado custodia de ella en un intento por alejarla de su padre. ¿Por qué? Porque sabía que Taesu sospechaba de su propia hija desde el accidente de su otro hijo, que cayó de un precipicio y murió, al detectar pistas que señalaban que su hija podría haber sido la culpable: de que podría haber nacido psicópata. Sospecha que levanta de nuevo cabeza al ocurrir un asesinato en la jurisdicción controlada por el equipo de Taesu, y que lo sumerge en un profundo dilema entre su deber como policía y su instinto de padre que le dice que, por encima de todo, debe proteger a su hija.





Doubt es una serie de gran calidad. Todos los componentes están muy bien cuidados y son especialmente destacables el diseño de producción y la fotografía. Sin embargo, lo que brilla más es la actuación, tan magistral que termina cubriendo todos los huecos y las pérdidas de ritmo que son posibles de encontrar en el flujo narrativo. No hay nadie en el elenco que defraude con su interpretación, mientras que los dos protagonistas de la serie hacen un trabajo elogiable: Han Suk Kyu en el papel de Taesu y Chae Won Bin que hizo el rol de su hija, mostrando una actuación increíble, poco vista en actrices jóvenes como ella que lleva apenas unos cinco años de carrera.