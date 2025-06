VIRUS (바이러스)





“El amor contagia y puede ser terminal”. Es lo que parece decir al espectador la película Virus, el nuevo trabajo del director Kang Yi Kwan, y también el regreso a la gran pantalla de la actriz Bae Doo Na. Tras años encarnando papeles serios y dramáticos, Bae sorprende en este filme con un personaje completamente distinto: excéntrico, “chiflado” —en el mejor sentido de la palabra—, que a muchos de sus fans les recordará al papel que interpretó en sus comienzos en El perro de Flandes, dirigida por Bong Joon Ho.





En Virus, Bae Doo Na interpreta a Taekseon, una mujer que está harta de todo. Vive sin ganas, sin energía y, sobre todo, sin interés por el amor. Pero un día, presionada por su entorno, acepta ir a una cita a ciegas. Allí conoce a Supil, un científico sin ninguna experiencia en relaciones sentimentales, que se muestra tan entusiasmado con ella, ¡que incluso le propone matrimonio en esa primera cita! Taekseon no da crédito. Pero al día siguiente, algo extraño empieza a pasarle. Todo lo ve de color rosa y no puede parar de reír. De repente, empieza a elegir vestidos llamativos que jamás se habría atrevido a ponerse. Incluso encuentra entrañables los mensajes mañaneros que su amigo de la adolescencia, Yeonwu, envía cada día a todos sus contactos. No sabe qué le ocurre, hasta que descubre la verdad: está infectada por un virus. Un virus que provoca euforia y felicidad extrema, pero también tiene una tasa de mortalidad del cien por cien.





Es entonces cuando entra en escena el doctor Lee Gyun, el único capaz de desarrollar una cura. Él le explica que, en animales, el virus provoca depresión al alterar el lóbulo frontal del cerebro. Pero en humanos, produce el efecto contrario: una oleada de bienestar artificial. El problema es que, con el paso del tiempo, esa euforia da paso a otros síntomas mucho más graves: manchas rojas en la piel, pérdida de visión y, finalmente, la muerte. También Supil se entera del diagnóstico. Desde ese momento, hace todo lo que está en su mano y más, para salvar a su amada Taekseon.





Desde hace ya un tiempo, las películas y series sobre virus suelen tener un tono deprimente. Ambientes oscuros, atmósferas tristes, pesimistas… incluso apocalípticas. Más aún después de la pandemia de COVID-19, que sacudió al mundo y disparó la nosofobia, ese miedo irracional a las enfermedades. En este contexto, Virus destaca por salirse del molde. Habla también de un virus, sí, pero no uno que causa terror, sino todo lo contrario: uno que contagia felicidad, alegría, optimismo, carcajadas y sobre todo, amor. Se presenta como un auténtico cuento de hadas contemporáneo para adultos. Su protagonista es una mujer que, tras infectarse, empieza a ver el mundo con ternura y amor, pero también debe luchar por encontrar una cura para sobrevivir. Y ahí surge la gran pregunta, inevitable para cualquier espectador: ¿Debe luchar para curarse, aunque eso signifique volver a la vida gris, rutinaria y apática de antes? ¿O debería dejarse llevar por el virus y vivir intensamente y feliz lo que le quede de tiempo?









*** Recomendamos ver también…

CUESTIÓN DE FAMILIA (가족계획) es otra producción protagonizada por Bae Doo Na. Aquí, a diferencia de Virus donde interpreta un papel luminoso, libre de sombras, Bae encarna a una mujer oscura, entrenada desde pequeña para ser un arma letal. Vive junto a otros exagentes especiales con los que logró escapar del centro donde estaban recluidos, formando una especie de “familia”.





Cuestión de familia se estrenó en noviembre de 2024. Consta de seis episodios y cuenta con un elenco formado por Bae Doo Na, Baek Yoon Sik y Ryu Seung Beom, además de dos rostros relativamente nuevos en la televisión coreana: Romon e Lee Su Hyeon, los más jóvenes del reparto. Pero sin duda, es Bae Doo Na quien domina la serie y lleva el peso de la trama. A pesar de su crudeza y escenas sangrientas, la producción fue considerada una de las más frescas y distintas entre todas las estrenadas el año pasado. Por un lado, por su argumento, que gira en torno a un grupo de exagentes con habilidades muy peculiares. En el caso de Yeongsu —el personaje de Bae—, su talento es el “hackeo mental”. Puede introducirse en la mente de sus víctimas y torturarlas psíquicamente sin necesidad de tocarlas, mientras ellas lo experimentan todo como si fuera absolutamente real. Y por otro, por su puesta en escena: un diseño visual muy cuidado, que logra reflejar a la perfección el ambiente oscuro, pero cargado de humor negro, que caracteriza a la serie.