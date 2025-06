YADANG: THE SNITCH (YADANG: EL SOPLÓN, 야당)





Yadang: el soplón comienza con algunos clichés bastante familiares en los thrillers policiales, con una redada de drogas que sale mal, un policía persiguiendo fantasmas, un intermediario con demasiados teléfonos y pocos escrúpulos, etc. Sin embargo, pese a todos los clichés, esta cinta se presenta como un thriller policial sorprendentemente flexible que no solo roza el caos, sino que prácticamente lo combina. También como una película tumultuosa y deliberadamente enrevesada, pero a la vez con un estilo desbordante, sustentada por una actuación central que sirve como el pegamento que lo mantiene todo unido.





Esa actuación le corresponde a Kang Ha Neul, quien interpreta a Lee Gangsu, el personaje central de esta historia; es decir, el “soplón” que menciona el título. Este es un hombre que está cumpliendo una condena que no le corresponde tras haber sido inculpado injustamente y que en la prisión acepta la oferta de un fiscal especializado en investigaciones sobre drogas, que le propone trabajar para él como informante-espía. Algo así como un intermediario, o una especie de estratega de bajo presupuesto que tendría como misión principal relacionarse con las organizaciones narcotraficantes, enterarse de sus planes criminales y soplarlos a las autoridades con las que trabaja clandestinamente, en este caso un funcionario del ministerio público. De esta manera, Gangsu entra a formar parte de un triángulo con el fiscal Gu Gwanhee, que aunque se dedica a la lucha contra las drogas no parece del todo honesto, y el detective policial Oh Sangjae, quien da la impresión de ser el único con interés genuino de hacer cumplir la ley sin reescribirla a su favor.





Pese a los clichés y el nada novedoso desarrollo del argumento, la película Yadang: el soplón funciona y convence al espectador la mayor parte del tiempo; sobre todo, entretiene. Esto es debido a que la cinta no se preocupa tanto por la moralización, para priorizar más el espectáculo y el atractivo de los personajes. Dicho esto, la actuación de Kang Ha Neul como el “soplón” de Lee Gangsu es el componente más importante y atrayente de esta producción. Escurridizo, divertido y peligrosamente carismático, este actor interpreta su papel como alguien que entiende exactamente hasta dónde puede llevar su encanto antes de que la máscara empiece a caerse. No es una actuación construida ni sobre la simpatía o la empatía del público, pero resulta convincente de una manera que se siente fiel a los instintos de un estafador que no tiene otra que engañar a otros para su propia supervivencia.









*** Recomendamos ver también…

BLOODY TIE (LAZOS SANGRIENTOS, 사생결단) es una historia inteligente y bien elaborada sobre narcotraficantes y la corrupción policial. En esta película, el actor Ryoo Seung Bum interpreta a Lee Sangdo, un traficante de drogas que ocupa un rango medio dentro de la organización criminal a la que pertenece. Su “área de trabajo” es un barrio de Busan, fuente de grandes lucros para su organización. Aunque es un delicuente de lo más vil, por fuera luce como un perfecto hombre de negocios, bien vestido de pies a cabeza. Además es muy prudente: nunca prueba las drogas que vende pues para él esos “productos” son solo el medio que necesita para obtener grandes ganancias financieras. Pero lo más inusual en Sangdo es que también un informante policial, o sea es un tipo de doble espía que consigue informarse por dónde está la policía mientras entrega, a cambio de su seguridad, datos sobre grupos narcotraficantes rivales o incluso sobre los miembros de su propia organización a un policía, el comisario Doh. ¿Y quién es este hombre? Es un policía corrupto que se vale de sus contactos en el mundo de las drogas para enriquecerse, mientras realiza algún que otro arresto únicamente para mantener a sus superiores a raya.





Bloody Tie no es muy sofisticada en términos de técnica cinematográfica o narrativa, aun así es impactante y entretenida. Lo que contribuye más a ello es la fuerza de sus personajes, como Sangdo y el comisario Doh, que están dotados de una complejidad extrema impulsada por motivos múltiples y, sobre todo, contradictorios. Y lo que hace de esta cinta una obra siempre interesante son la constante lucha de poder entre ellos, así como la desconfianza contrapuesta a la necesidad mutua. También es destacable la actuación de los dos protagonistas, Ryoo Seung Beom en el papel de Sangdo y Hwang Jung Min en el rol del comisario Doh. Ambos encarna casi a la perfección a tan enredados personajes y su excelente interpretación, combinada con una dirección eficiente y un guion satisfactoriamente escrito, convierten esta película en una buena pieza de entretenimiento.