J-Hope de BTS bate récord como solista en Billboard

J-Hope, miembro del grupo BTS, ha logrado un nuevo hito en su carrera en solitario al debutar en el número 40 de la lista Billboard Hot 100 con su sencillo “Killin’ It Girl”, en colaboración con la rapera estadounidense GloRilla. El ranking, que recoge los temas más populares en Estados Unidos, se estrenó el martes 24.

Con esta entrada, J-Hope acumula ya ocho canciones en solitario en el Hot 100, lo que le convierte en el solista de K-pop con más apariciones en la historia de esta clasificación. Además, “Killin’ It Girl” representa su mejor registro hasta la fecha, por delante del puesto 60 obtenido en 2023 con su tema “On the Street (with J. Cole)”.

A lo largo de este año, los tres sencillos que J-Hope ha publicado han conseguido introducirse en el Hot 100: “Sweet Dreams (feat. Miguel)” alcanzó la posición 66, mientras que “Mona Lisa” se ubicó en el 65.

“Killin’ It Girl”, que forma parte de su actual proyecto de lanzamientos en solitario, también aterrizó en lo más alto del listado Billboard Digital Song Sales. Además, la canción se situó entre los cinco primeros lugares tanto en el ranking Billboard Global 200 como en el Billboard Global Excl. U.S.