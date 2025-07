BTS anuncia su regreso como grupo para la primavera de 2026

ⓒ Big Hit Music

La banda masculina BTS ha confirmado su tan esperado regreso como grupo completo para la primavera del próximo año.

El martes 1, los siete integrantes de la formación comunicaron en directo, a través de la plataforma global para fans Weverse, su intención de estrenar un nuevo álbum en la primavera de 2026, seguido de un tour mundial.

Desde que el miembro más veterano, Jin, iniciara su servicio militar obligatorio en diciembre de 2022, los artistas de BTS han estado cumpliendo con sus respectivas obligaciones militares de forma escalonada, lo que llevó a una pausa en las actividades como conjunto. Sin embargo, en junio, todos los cantantes fueron dados de baja oficialmente, lo que abre la puerta a su regreso a los escenarios.

Su último lanzamiento como banda fue en 2022 con “Proof”, un disco antológico. Si el nuevo proyecto se concreta según lo previsto, supondrá su primer trabajo grupal en cuatro años. Lo mismo ocurre con el tour internacional, que no se organiza desde “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE”, también en 2022.

Por el momento, los integrantes continúan centrados en sus actividades en solitario. Jin celebró recientemente su tour de fans “RUNSEOKJIN_EP.TOUR in GOYANG” del 28 al 29 de junio en el estadio de la ciudad de Goyang. Por su parte, J-Hope publicó el mes pasado su nuevo sencillo “Killin’ It Girl” y actuará como cabeza de cartel en el festival Lollapalooza Berlín, que tendrá lugar del 12 al 13 de julio en Berlín (Alemania).