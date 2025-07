¿Te gusta Brahms? (브람스를 좋아하세요?)





Los personajes centrales de la serie ¿Te gusta Brahms? son Junyeong y Songah. Desde su primer encuentro, los espectadores se convierten en testigos del lento pero constante avance de su relación. Todo comienza con una incómoda simpatía, evoluciona hacia una sincera amistad y finalmente, florece en un amor dulce y pausado. Es cierto que, en el proceso, la serie recurre a algunos de los clichés más habituales de los dramas surcoreanos: malentendidos, silencios prolongados y esa eterna falta de comunicación que a veces desespera. Pero lo que distingue a ¿Te gusta Brahms? es su particular escenario: el competitivo y poco explorado mundo de la música clásica, un terreno que rara vez ocupa el centro de las historias en el cine o la televisión surcoreana. Y precisamente por eso, la serie resulta tan interesante. Eso sí, que nadie espere un romance acelerado. Aquí, las cosas se cuecen a fuego muy lento.





En lugar de contar la historia a base de grandes gestos o declaraciones apasionadas, ¿Te gusta Brahms? se construye en los pequeños detalles, en las sutilezas. Las conversaciones entre los personajes son íntimas y llenas de silencios que, lejos de ser incómodos, se convierten en parte del lenguaje que comparten. Entre reflexiones sobre la música y sus incertidumbres, Songah y Junyeong encuentran tiempo para observar el mundo que los rodea y disfrutar de la simple compañía del otro. Entre ellos, un gesto tan sencillo como el lugar al que dirigen su mirada o un leve suspiro dicen mucho más que las palabras.





La música en esta serie es casi un personaje más. La banda sonora incluye algunas de las obras más emblemáticas de la música clásica. Por ejemplo, “Träumerei”, de Robert Schumann, tiene un papel decisivo en la transformación personal y musical de Junyeong. A través de esta pieza, Junyeong no solo consigue reconciliarse con su pasado y con ese amor no correspondido que tanto le ha marcado, sino que también se permite abrir su corazón al afecto sincero que Songah le ofrece y que, poco a poco, comienza a cambiarle. Además de “Träumerei”, la serie incluye obras de compositores fundamentales en la historia de la música clásica, como el propio Johannes Brahms o Felix Mendelssohn.









*** Recomendamos ver también…

IMPOSED PIECE (Pieza impuesta, 파이널리스트) es un documental que nos sumerge en uno de los procesos de selección más exigentes y prestigiosos del mundo de la música clásica: el del Concurso Internacional de Música Reina Isabel de Bélgica. Este certamen, considerado uno de los más importantes a nivel mundial, pone a prueba no solo el talento, sino también la resistencia y la fortaleza mental de los participantes.





Aunque el documental no es coreano, el protagonismo recae precisamente en jóvenes artistas de Corea del Sur, pues tres de los doce violinistas finalistas son surcoreanas. Se trata de Kim Bomsori, Im Ji Yeong e Yi Ji Yun. De ellas, la violinista Im Ji Yeong hizo historia en 2015 al convertirse en la primera surcoreana en ganar un primer premio en una categoría instrumental del Concurso Reina Isabel. Un hito que no solo resalta su talento, sino también la creciente presencia y reconocimiento de los músicos coreanos en la élite mundial.





A través de estas jóvenes y el resto de finalistas, Imposed Piece nos muestra la cara menos glamurosa de la música clásica: la presión constante, la competencia feroz y el altísimo nivel de exigencia. En este entorno, la genialidad no es una ventaja. Es el punto de partida. Mientras suenan algunas de las melodías más hermosas jamás compuestas, la película retrata la pasión, la ambición y las inseguridades de jóvenes artistas, que luchan por destacar en ese exclusivo círculo del 0,1% superior del talento mundial. Y lo más curioso es que, al final, el espectador comprende que, pese a la apariencia elitista de este mundo, no es tan diferente del entorno competitivo que todos habitamos en nuestra vida diaria. Así, el documental no solo es un retrato del exigente universo de la música clásica, sino también un reflejo de las luchas, los sueños y los miedos de la juventud actual.