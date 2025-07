﻿TANTAS SOMBRAS, de Hwang Jung Eun

Vi una sombra en el bosque. Al principio no me di cuenta de que se trataba de una sombra. Mientras la veía adentrarse entre los arbustos, pensé que allí habría un camino y, como me resultaba familiar su silueta, la seguí adentrándome también en el bosque.





Así comienza Tantas sombras, la primera novela de la escritora surcoreana Hwang Jung-eun, publicada en 2010. Con un tono que oscila entre la nostalgia y una prosa densa, muy cercana a la poesía, esta obra narra la historia de Eungyo y Muje (Unguio y Muyé, según la transcripción que se hace del coreano en la versión traducida al español). En esencia, es una historia de amor que se desarrolla en una Corea del Sur globalizada y precipitadamente industrializada. Un escenario en el que la vida avanza a un ritmo vertiginoso, difícil de seguir para nuestros protagonistas, que acaban adoptando una actitud reflexiva y cuestionándose el mundo que los rodea.





Eungyo y Muje trabajan en un mercado de artículos electrónicos, un lugar que está a punto de ser demolido como parte de unas obras de reurbanización. Un día, deciden hacer una excursión junto a otros comerciantes del mercado. Durante este paseo, se pierden en un bosque y, allí, Eungyo presencia algo inquietante: ve cómo su sombra se separa de ella, se levanta y empieza a moverse por sí sola. Esta imagen no es solo un recurso fantástico o surrealista. En la novela, las sombras que se separan de sus dueños simbolizan el dolor, la precariedad y la violencia social que sufren los habitantes de los barrios marginales de la gran ciudad. Gente agobiada por la pobreza y las duras condiciones laborales, personas que han llegado a perder las ganas de vivir. Así, con la sombra como metáfora central, Tantas sombras va más allá del romance entre Eungyo y Muje, convirtiéndose en un relato coral que da voz a los trabajadores humildes de ese mercado en decadencia. Y a través de las sombras que se alzan y cobran vida propia, el lector se convierte en testigo de la violencia estructural y de las difíciles circunstancias que rodean a estos personajes.