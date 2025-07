TWICE celebra su décimo aniversario con el lanzamiento de “This is For”

ⓒ JYP Entertainment

El grupo femenino TWICE estrenó el viernes 11 su cuarto álbum de estudio, “This is For”, coincidiendo con la conmemoración del décimo aniversario de su debut como formación, en octubre de 2015, según informó su agencia, JYP Entertainment.

El nuevo trabajo incluye un total de 14 canciones, entre ellas el tema principal que da nombre al disco, además de títulos como “Four”, “Options”, “Mars” y “Right Hand Girl”. El proyecto se concibió como un homenaje a los seguidores de la banda y como testimonio de su evolución artística a lo largo de la última década.

En un comunicado difundido por JYP Entertainment, las integrantes de TWICE expresaron que “This is For” busca transmitir su sincero agradecimiento al público, tanto en Corea como a nivel internacional, por el apoyo y el cariño recibidos durante estos diez años de trayectoria. De manera especial, dedicaron el lanzamiento a su comunidad global de fans, conocidos como ONCE, a quienes definieron como su “mayor impulso”.

Con motivo del aniversario, TWICE se embarcará en una nueva gira mundial, también bajo el título “This is For”, que arrancará con dos conciertos inaugurales el sábado 19 y el domingo 20 en el Inspire Arena de la ciudad de Incheon. Posteriormente, actuará como cabeza de cartel en el festival estadounidense Lollapalooza Chicago, que se celebrará del 31 de julio al 4 de agosto, con su participación prevista para el día 2.