Sunmi regresa con nuevo sencillo el 26 de agosto

La cantante Sunmi volverá a la escena musical el próximo 26 de agosto con un nuevo tema, según han confirmado varias fuentes del sector. El estreno será el primero en un año y dos meses, tras la publicación del sencillo digital “Balloon in Love” en junio del año pasado.

Actualmente, la artista se encuentra en la fase final de los preparativos para su esperado retorno.

Sunmi debutó en agosto de 2013 y, desde entonces, ha cosechado un notable éxito gracias a sus conceptos innovadores y melodías memorables. Canciones como “24 Hours”, “Gashina”, “LALALAY”, “Pporappippam” o “Tail” no solo consolidaron su estatus como una de las solistas más influyentes del K-pop, sino que también dieron origen al término ‘Sunmi Pop’, con el que se define su estilo único. Estos éxitos le han valido títulos como “Reina del Concepto” dentro de la industria.

Reconocida por lanzar canciones que encajan a la perfección con la temporada estival, su regreso ha despertado una gran expectación en la escena musical. Está previsto que este nuevo proyecto aporte un aire fresco al panorama del K-pop y vuelva a mostrar el distintivo sello creativo de la artista.