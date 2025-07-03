Rosé de BLACKPINK recibe ocho nominaciones en los MTV VMAs 2025

ⓒ THE BLACK LABEL

Rosé, integrante del grupo femenino BLACKPINK, ha sido nominada en ocho categorías en la próxima edición de los MTV Video Music Awards (VMAs), uno de los galardones más destacados de la industria musical estadounidense.

Según la lista oficial publicada el martes 5 (hora local) en el sitio web de los VMAs, la artista competirá en las categorías de vídeo del año, canción del año, mejor colaboración, mejor pop, mejor dirección, mejor dirección de arte, mejores efectos visuales y mejor K-pop, esta última por su tema “Toxic Till the End”.

A través de sus redes sociales, Rosé expresó su sorpresa por el reconocimiento y afirmó sentirse “completamente impactada y sin palabras”.

Sus compañeras de BLACKPINK también han sido nominadas en la categoría de mejor K-pop por sus respectivos proyectos en solitario: Jennie, con “Like JENNIE”; Jisoo, con “Earthquake”; y Lisa, con “Born Again”.

La ceremonia de entrega de los MTV VMAs 2025 tendrá lugar el 8 de septiembre en el UBS Arena de Nueva York.