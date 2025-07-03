Aespa anuncia su regreso con su sexto miniálbum

ⓒ SM Entertainment

La banda femenina aespa regresará en septiembre con su sexto miniálbum, “Rich Man”, según informó su agencia, SM Entertainment, el lunes 4.

Tras el éxito de sus recientes temas “Supernova”, “Armageddon” y “Whiplash”, el cuarteto ha alcanzado el estatus de “million-seller”, término que se utiliza para designar a los discos que superan el millón de copias vendidas, gracias a su sencillo “Dirty Work”, lanzado en junio.

El nuevo trabajo, que saldrá a la venta el 5 de septiembre, incluirá un total de seis canciones, entre ellas el título principal que da nombre al proyecto.

Desde SM Entertainment, explicaron que el concepto de “Rich Man” no hace referencia a un “hombre rico” en el sentido convencional, sino que busca redefinir el término desde la perspectiva del grupo, asociándolo a una figura llena de energía y poder únicos. Asimismo, destacaron que este nuevo álbum mostrará una faceta más consolidada del estilo musical y la identidad artística de aespa.