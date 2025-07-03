TXT encabezará un concierto conmemorativo por la Liberación de Corea

ⓒ Big Hit Music

El grupo masculino Tomorrow X Together (TXT) será el cabeza de cartel de un concierto especial que conmemorará el 80º aniversario de la liberación de Corea del dominio colonial japonés.

El evento, titulado “Somos luces”, se celebrará el 14 de agosto en el Palacio Gyeongbokgung, en Seúl, y está organizado por el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo.

Junto a TXT, participarán reconocidos artistas nacionales como Insooni, fromis_9, H1-KEY, entre otros. El espectáculo combinará actuaciones de instituciones artísticas coreanas con efectos visuales de última generación.

Además, la puesta en escena incorporará tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial y fachadas con pantallas, con el objetivo de ofrecer una experiencia impactante que despierte la emoción y empatía del público asistente.