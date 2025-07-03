Menú principal Ver contenido

Korean
Español

DAY6 emprenderá una gira mundial por su décimo aniversario

#Novedades de K-Pop l 2025-08-08

Melodías de Corea

ⓒ JYP Entertainment
La banda de rock DAY6 ha anunciado una gira mundial titulada “The Decade”, con la que conmemorará sus diez años de carrera musical.
El tour dará comienzo el 30 de agosto con dos conciertos en la ciudad de Goyang, en la provincia de Gyeonggi, y continuará con paradas en Bangkok (Tailandia), Ciudad Ho Chi Minh (Vietnam), Hong Kong, Manila (Filipinas) y Kuala Lumpur (Malasia). La gira se extenderá hasta principios de 2026 y se espera que en las próximas semanas se añadan nuevas fechas y destinos.
Además, el grupo lanzará su cuarto álbum de estudio, también titulado “The Decade”, el próximo 5 de septiembre. Este nuevo trabajo marcará su regreso al formato de larga duración tras seis años, desde la publicación de “The Book of Us: Entropy” en 2019.
