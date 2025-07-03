Chaeyoung de TWICE debutará como solista en septiembre

ⓒ JYP Entertainment

La cantante Chaeyoung, miembro de la banda femenina TWICE, debutará como solista el próximo 12 de septiembre, según informó el viernes 8 su agencia de representación, JYP Entertainment, a través de las redes sociales de la formación.

El anuncio fue acompañado de un breve vídeo que muestra a la artista en pleno proceso creativo: grabando en estudio, tocando el piano y reuniéndose con el grupo de pop japonés Gliiico. Las imágenes han despertado gran expectación entre los seguidores, que anticipan una faceta más íntima de la intérprete.

Recientemente, Chaeyoung participó en la banda sonora original de la serie de animación de Netflix “Las guerreras K-pop”, junto a sus compañeras Jeongyeon y Jihyo, ganándose el reconocimiento por su voz distintiva y expresiva.

Con este lanzamiento, se convierte en la cuarta integrante de TWICE en iniciar una carrera en solitario, tras los estrenos de Nayeon, Jihyo y Tzuyu.