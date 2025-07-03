﻿Marcos Coll: Lo que no puedo expresar con palabras, lo digo tocando la armónica





Del 1 al 3 de agosto, Seúl acogió la undécima edición del Festival Internacional de Armónica. Este evento, que se celebra desde 2013, reunió a músicos de todo el mundo con el objetivo de dar visibilidad a este instrumento y fomentar el intercambio cultural.





Entre los invitados especiales de esta edición se encontraba Marcos Coll, reconocido armonicista español, que ofreció una actuación cargada de energía, ritmo y emoción. Nacido en Madrid en 1976 y criado en Santiago de Compostela, Coll comenzó a tocar la armónica con 13 años, inspirado por su tío, un apasionado del blues.





Desde sus inicios en los bares y calles de Galicia, ha llegado a compartir escenario con leyendas como Buddy Miles o Mick Taylor, consolidándose como una de las grandes figuras del blues europeo. A lo largo de su carrera, ha llevado la armónica a nuevos territorios musicales, colaborando con artistas de distintas partes del mundo e incorporando a su estilo influencias gallegas, españolas y latinoamericanas.





Hoy, en KBS WORLD Radio, hablamos con Marcos Coll sobre su experiencia en el Festival Internacional de Armónica de Seúl, su amor por este instrumento y una trayectoria marcada por la pasión y la diversidad musical.