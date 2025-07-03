“Golden” de “Las guerreras K-pop” lidera el Billboard Hot 100

ⓒ NETFLIX

La canción “Golden”, tema principal de la película de animación de Netflix “Las guerreras K-pop”, ha alcanzado el primer puesto en la lista principal de sencillos de la revista ‘Billboard’, el Hot 100.

Según informó ‘Billboard’ el lunes 11 (hora local), en un adelanto de la clasificación, “Golden” superó a “Ordinary”, de Alex Warren, para situarse en lo más alto. Es la primera vez que un ídolo virtual encabeza el Hot 100 de la publicación estadounidense.

La canción debutó en el puesto 81 a principios de julio y, desde entonces, ha escalado posiciones de manera constante: 23, 6, 4 y 2, hasta llegar finalmente al número uno.

El Hot 100 combina datos de reproducciones en streaming en Estados Unidos, emisiones de radio y ventas. Durante el último periodo de recopilación, “Golden” registró 31,7 millones de reproducciones en streaming, un 9% más que la semana anterior.