CORTIS lanza el vídeo de “Go!” antes de su debut oficial

ⓒ Big Hit Music

El grupo debutante CORTIS publicó el lunes 11 el videoclip de “Go!”, la primera canción de su próximo álbum, “Color Outside the Lines”, adelantándose así a su estreno oficial, según informó su agencia, BigHit Music. La banda difundió el vídeo a través del canal de YouTube de HYBE Labels.

CORTIS es la primera nueva formación masculina que BigHit Music —compañía de BTS y Tomorrow X Together— presenta en seis años. El grupo está compuesto por cinco miembros: Martin, James, Joohoon, Sunghyun y Gunho.

“Go!” expresa la ambición de los integrantes de llenar el mundo con los colores de CORTIS. El videoclip, rodado en Los Ángeles, muestra escenas divertidas y extravagantes de la banda, como momentos en los que se refrescan bajo el chorro de un lavadero de coches o corren con cámaras en la boca, transmitiendo un espíritu libre y desenfadado.

Todos los artistas participaron en la escritura y composición del tema, además de figurar como codirectores del vídeo musical.

CORTIS debutará oficialmente el 18 de agosto a las 6:00 de la tarde con el lanzamiento de “What You Want”, la canción principal de su primer disco. El álbum completo verá la luz el 8 de septiembre.