SEVENTEEN dona 250.000 dólares a la Unesco por el Día Internacional de la Juventud

La banda masculina SEVENTEEN ha donado 250.000 dólares a la Unesco con motivo del Día Internacional de la Juventud, que se celebra cada 12 de agosto, según informó su agencia, Pledis Entertainment, el miércoles 13.

El importe procede de la subasta benéfica “JOOPITER presents: sacai x SEVENTEEN” y se destinará a reforzar el Fondo Mundial de la Juventud, creado conjuntamente por el grupo y la agencia especializada de la ONU.

En 2023, SEVENTEEN se convirtió en la primera formación de K-pop invitada al 13º Foro de la Juventud de la Unesco, celebrado en París, donde ofreció un discurso y una actuación. El año pasado, la agrupación fue nombrada por la organización Embajadora de Buena Voluntad para la Juventud, y donó un millón de dólares para poner en marcha un fondo destinado a fomentar la creatividad de jóvenes de todo el mundo.