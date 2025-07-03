Minnie de i-dle debutará en el cine

ⓒ CUBE Entertainment

La cantante Minnie, integrante del grupo femenino i-dle, dará el salto a la gran pantalla como protagonista de una película tailandesa, lo que marcará su primer papel en el cine.

La producción es una adaptación tailandesa de la comedia romántica estadounidense de 2004 “50 First Dates”, que en su versión original estuvo encabezada por Drew Barrymore y Adam Sandler.

En esta nueva entrega, Minnie compartirá protagonismo con el actor y modelo Nadech Kugimiya, conocido por “Death Whisperer 2”, la película más taquillera en Tailandia el año pasado.

La artista ya había hecho su debut como actriz en 2021 con la serie de Netflix “So Not Worth It”.