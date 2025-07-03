Baby V.O.X regresa a los escenarios con un concierto tras 23 años

ⓒ ZENITH CnM

El primer concierto en solitario de la banda Baby V.O.X en 23 años ha despertado una respuesta masiva entre sus seguidores, con entradas agotadas apenas iniciada la venta.

Según datos de la plataforma Ticketlink, el espectáculo, titulado “BACK to V.O.X: New Breath”, encabezó la lista diaria de ventas el mismo 12 de agosto, jornada en que se abrieron las reservas.

El evento se celebrará el 26 y el 27 de septiembre en el Gran Palacio de la Paz de la Universidad Kyung Hee, en Seúl. Será el primer concierto en solitario del grupo desde 2002 y se plantea como un escenario simbólico que conectará su legado musical con el presente.

Más que un simple recital, la cita promete convertirse en un festival para sus fans, cargado de emoción y con capacidad de trascender generaciones. Durante dos días, Baby V.O.X interpretará sus grandes éxitos y ofrecerá un programa especial diseñado para los seguidores, en el que combinará mensajes de gratitud con su pasión por la música.