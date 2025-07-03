Enhypen alcanza los 400 millones de reproducciones en Spotify con “Bite Me”

ⓒ BELIFT LAB

La banda masculina Enhypen ha superado los 400 millones de reproducciones en Spotify con su tema “Bite Me”, según informó su agencia, Belift Lab, con base en datos de la plataforma hasta el 12 de agosto.

La canción, título principal de su miniálbum “Dark Blood” (2023), se convierte así en el segundo del grupo en alcanzar esta cifra, tras “Fever”, incluido en su segundo minialbum, “Border: Carnival”.

Por otra parte, los siete integrantes de la formación actuaron en Los Ángeles el sábado 16 (hora local), donde pusieron fin a su gira estadounidense “Walk the Line”.