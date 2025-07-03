﻿Fabio González: Corea me ha enseñado que puedes tener estereotipos pero la realidad es mucho más diversa





Hay personas que observan el mundo con curiosidad... y otras que se lanzan a explorarlo sin miedo. Fabio González pertenece a ese segundo grupo: inquieto, sin prejuicios y con ganas de experimentarlo todo.





Su aventura lo ha llevado desde las costas de Marbella, en España, hasta el corazón de Seúl. Todo comenzó en 2013, cuando descubrió el K-pop, en una época en la que aún era poco conocido en su entorno. Desde entonces, se sintió atraído por la cultura coreana y no dudó en hacer todo lo necesario para aprender el idioma, incluso mudarse de ciudad si era preciso.





Con el tiempo, comenzó a trabajar como freelancer en el Centro Cultural Coreano en Madrid, y en 2023 dio un paso más: llegó a Corea con una beca del Gobierno para cursar un máster en Arte y Tecnología en la Universidad Sogang.





Hoy, con los estudios ya finalizados, Fabio sigue explorando nuevos caminos. También se ha abierto paso en el mundo del entretenimiento, participando en programas de televisión, eventos culturales y grabaciones.





En KBS WORLD Radio, conversamos con Fabio sobre el viaje que lo trajo hasta Corea, su pasión por la cultura coreana y cómo va construyendo su lugar entre las mil posibilidades que ofrece el presente.



