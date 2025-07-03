Yang Hyun Suk adelanta detalles del próximo álbum de BLACKPINK

ⓒ YONHAP News

El productor ejecutivo de YG Entertainment, Yang Hyun Suk, ha revelado los planes discográficos de tres de los principales grupos de la agencia: BLACKPINK, TREASURE y BABYMONSTER.

En un vídeo de YouTube, el productor anunció en primer lugar que la banda masculina TREASURE lanzará un nuevo álbum el próximo 1 de septiembre. Lo describió como un “segundo acto” para la formación en el marco de su quinto aniversario, con canciones que, según afirmó, serán fáciles de escuchar y de disfrutar repetidamente.

Respecto a BABYMONSTER, Yang reconoció que la publicación de su primer disco completo experimentó un ligero retraso. Inicialmente prevista para el 1 de octubre, la fecha de estreno se ha pospuesto al día 10 del mismo mes e incluirá cuatro temas inéditos.

En cuanto a BLACKPINK, actualmente inmerso en una gira mundial, señaló que el calendario de regreso no está aún definido. Sin embargo, manifestó su intención de que el nuevo trabajo discográfico esté listo “a más tardar en noviembre”. Además, subrayó que tanto las integrantes como los productores están trabajando de forma intensa en el proyecto.

Yang concluyó su intervención asegurando que los tres grupos volverán pronto con nueva música y se esforzarán por mantener un estrecho vínculo con sus seguidores.