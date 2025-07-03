Im Hyunsik de BTOB regresa como solista tras un año y medio

ⓒ BTOB COMPANY

El cantante Im Hyunsik, integrante del grupo masculino BTOB, retomará su carrera en solitario con el lanzamiento de un nuevo sencillo digital.

La agencia BTOB Company presentó en las redes sociales oficiales el póster promocional del proyecto, lo que ha incrementado la expectación entre sus seguidores. La imagen, en blanco y negro, muestra la silueta de una mano sosteniendo una guitarra, con una estética melancólica y artística. En el centro, un papel rasgado revela el nombre del artista, la frase “digital single” y la fecha de estreno: el 22 de agosto de 2025 a las 6:00 de la tarde.

Este regreso en solitario se produce aproximadamente un año y medio después de la publicación de su segundo miniálbum, “The Young Man and the Deep Sea”, en febrero de 2024. El documental sobre el rodaje del videoclip de su tema principal, “La Mar”, fue incluso seleccionado como largometraje en la sección de competencia coreana del 20º Festival Internacional de Cine Musical de Jecheon (JIMFF), lo que generó un notable interés.