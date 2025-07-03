Yoon Ji Yoon deja Izna tras seis meses de inactividad

ⓒ WAKEONE

La cantante Yoon Ji Yoon, miembro de la banda femenina Izna, ha decidido abandonar el grupo tras un periodo de seis meses de inactividad.

En un comunicado difundido el martes 19, la agencia WakeOne señaló que la artista dio el paso después de una prolongada reflexión motivada por problemas de salud. Desde comienzos de año había estado centrada en el descanso y la recuperación, pero finalmente, en acuerdo con la compañía, optó por priorizar su bienestar.

Izna se creó en 2024 a través de un programa televisivo de supervivencia y Yoon Ji Yoon desempeñaba el papel de vocalista principal. Sin embargo, apenas tres meses después del debut, en febrero de 2025, interrumpió sus actividades debido a complicaciones de salud de la intérprete.

Tras su salida, Izna continuará su trayectoria como formación de seis integrantes, mientras que Yoon Ji Yoon se dedicará a su recuperación personal.