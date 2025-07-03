﻿Gianella Sanllehi: Con mi plato quise unir la cultura de Corea y Perú y transmitir nuestros sabores y rituales





La cocina como puente entre culturas. Con esta idea se resume el espíritu del concurso gastronómico “Sabor a Corea 2025”, organizado por la Embajada de Corea en Perú y el Instituto Le Cordon Bleu de Lima.

Doce estudiantes fueron seleccionados por su talento y pasión para crear propuestas originales que fusionaran lo mejor de la gastronomía peruana con salsas coreanas tan emblemáticas como el doenjang —pasta de soja—, el gochujang —pasta de ají picante— o el ganjang —la tradicional salsa de soja—.





Entre ellos, Gianella Sanllehi brilló con luz propia. Su propuesta, titulada “Fuego y Tierra”, conquistó el primer lugar gracias a una fusión cargada de sabor, identidad y simbolismo. A partir de ingredientes peruanos, técnicas coreanas y una mirada creativa, Gianella logró mucho más que un plato: ofreció un verdadero homenaje a las raíces de ambos países.





Gracias a este triunfo, representará al Perú en la Expo Culinaria Internacional de Namdo, en Corea, que tendrá lugar el próximo mes de octubre.





Hoy, en KBS WORLD Radio, abrimos los sentidos para acompañar a Gianella Sanllehi en un viaje de sabores. Charlamos sobre su experiencia en “Sabor a Corea” y descubrimos los secretos de “Fuego y Tierra”, el plato con el que alcanzó la victoria y rindió tributo a las culturas de Perú y Corea a través de la cocina.