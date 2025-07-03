BTS llega a la gran pantalla con “BTS Movie Weeks”

ⓒ Megabox

La banda masculina BTS llevará algunos de sus momentos más memorables a los cines de todo el mundo a través de “BTS Movie Weeks”, una serie de películas de conciertos que se proyectarán de forma simultánea en múltiples países.

El proyecto, anunciado por el grupo junto a un póster en sus redes sociales oficiales, contempla la exhibición de sus producciones en más de 2.000 salas de 65 países y regiones, entre el 24 de septiembre y el 5 de octubre.

La cartelera incluye “BTS 2016 Live ‘The Most Beautiful Moment in Life On Stage: Epilogue’”, que marcó su debut en el emblemático KSPO Dome de Seúl, así como “BTS 2017 Live Trilogy Episode III The Wings Tour The Final”, presentado tras la histórica victoria del grupo en los Billboard Music Awards. También figura “BTS 2019 World Tour ‘Love Yourself: Speak Yourself’ London”, con el que la agrupación reunió a 120.000 seguidores durante dos noches en el estadio de Wembley, convirtiéndose en la primera formación o artista de K-pop en encabezar ese escenario. El programa se completa con “BTS 2021 Muster Sowoozoo”, un evento virtual celebrado en plena pandemia de COVID-19 para conmemorar el octavo aniversario de la formación.

El sello discográfico de BTS, BigHit Music, informó de que todas las películas han sido remasterizadas en ultraalta definición 4K y con sonido envolvente 5.1, con el objetivo de ofrecer al público una experiencia más inmersiva. Según la compañía, la iniciativa busca que los fans revivan la trayectoria de BTS y compartan en pantalla la emoción y la energía de aquellos días.