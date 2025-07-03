TXT renueva contrato exclusivo con BigHit Music

ⓒ Big Hit Music

El grupo Tomorrow X Together (TXT) ha renovado su contrato exclusivo con la agencia BigHit Music, según informó la compañía el viernes 22. La decisión refuerza el compromiso de la banda de continuar su trayectoria con la filial de HYBE.

En un comunicado publicado en la plataforma de fans Weverse, la empresa explicó que los cinco integrantes —Soobin, Yeonjun, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai— firmaron la renovación, y destacó que así cumplen la promesa hecha a su fandom, MOA, de “llegar más lejos juntos”.

El anuncio también fue compartido directamente por TXT durante la noche inaugural de su cuarta gira mundial, “Act: Tomorrow”, celebrada en el estadio Gocheok Sky Dome de Seúl. En ese escenario, Soobin leyó una carta manuscrita en nombre del grupo en la que expresó su agradecimiento por el apoyo recibido desde el debut y hacia el futuro, y subrayó que todos los miembros renovaron sus contratos para seguir avanzando como TXT.

Tras ofrecer un segundo concierto en Seúl el sábado 23, la agrupación se prepara para iniciar su gira internacional, que arrancará el 9 de septiembre en San José, California, con paradas en siete ciudades de Estados Unidos y tres en Japón.