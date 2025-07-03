Lyn e Lee Soo se divorcian tras 11 años de matrimonio

ⓒ 325enc

Los cantantes Lee Soo —integrante del grupo MC The MAX— y Lyn han decidido poner fin a su matrimonio después de 11 años.

La agencia 325 E&C, que representa a ambos artistas, informó el sábado 23 de que la pareja se encuentra en la fase final del proceso de divorcio, tras alcanzar un acuerdo basado en el respeto mutuo y un diálogo suficiente. Según explicó, la separación se ha producido de manera amistosa y sin que exista culpabilidad atribuida a ninguna de las dos partes.

La compañía añadió que, a lo largo de su matrimonio, Lyn e Lee Soo han mostrado una profunda comprensión y respeto por las actividades musicales del otro, y que seguirán apoyándose como colegas en el ámbito artístico.

Los dos intérpretes fueron amigos durante una década antes de hacer pública su relación en 2013 y casarse en 2014. Desde entonces habían compartido abiertamente muestras de afecto en programas de televisión.

En 2018, Lyn se incorporó a 325 E&C, la misma agencia en la que trabajaba Lee Soo, y ambos continuaron sus actividades bajo ese sello. El año pasado, con motivo de su décimo aniversario de matrimonio, lanzaron juntos el álbum de proyecto “FRIENDLY+n page1”.