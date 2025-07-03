



My Daughter is a Zombie (Mi hija es un zombi, 좀비딸)





En sus orígenes, un zombi era una persona muerta y reanimada por medios mágicos o por brujería. Por eso, las primeras películas de zombis fueron auténticas historias de terror. Un ejemplo icónico es La noche de los muertos vivientes, que prácticamente definió cómo serían los zombis cinematográficos durante décadas.





Con el paso del tiempo, el cine de zombis evolucionó. Hoy en día, ya no se limitan al género del terror. De hecho, actualmente es raro encontrar una película de zombis que encaje solo en ese marco. La mayoría tienden hacia el thriller, la acción o los escenarios apocalípticos, sobre todo desde la pandemia de COVID-19 que impulsó a muchos cineastas a mezclar zombis con el miedo a los virus. Incluso hay un subgénero, denominado comedia zombi, que combina elementos del terror con el humor negro y el slapstick. Pero aquí tenemos una propuesta muy distinta. Una película donde el zombi no es un monstruo al que hay que destruir, sino alguien a quien proteger: Mi hija es un zombi, del director surcoreano Pil Gam Seong.





La película arranca como muchas otras de zombis: con un mundo en crisis por culpa de una plaga. Sin embargo, el tono cambia pronto cuando se centra en una historia concreta: un padre ve cómo su hija se convierte en zombi y es incapaz de abandonarla, mucho menos de hacerle daño y decide ocultarla, protegerla. Así, el film se convierte en una fábula contemporánea sobre el amor paternal, la familia y la tolerancia hacia quienes son distintos o no encajan en la norma.









*** Recomendamos ver también…

Happiness (Felicidad) se emitió en la televisión surcoreana entre noviembre y diciembre de 2021. A lo largo de sus doce episodios, la historia se centra en los residentes de un bloque de apartamentos puesto en cuarentena, que deben enfrentarse al brote de un virus que convierte a las personas en zombis sedientos de sangre. Dicho así, podría parecer una trama que ya hemos visto. Pero lo interesante de Happiness es su enfoque en la condición humana y en los dilemas morales que plantea: ¿qué significa realmente ser humano?





La serie gira en torno a dos personajes: Yihyeon, un agente de Policía, y Saebom, una oficial de las fuerzas especiales. Son amigos desde la adolescencia, se enamoran y acaban casándose. Juntos enfrentan el caos que estalla en el edificio residencial donde viven, atrapados en un encierro que recuerda, inevitablemente, a la reciente pandemia. La historia avanza con agilidad, alternando momentos de acción, tensión y sustos clásicos de zombis. A veces la intensidad dramática parece excesiva, pero en conjunto, la serie cumple su cometido como thriller eficaz. También hay espacio para el romance, aunque avanza de forma lenta y contenida. Es la típica historia de dos viejos amigos que, en medio de una situación límite, descubren que en realidad llevan años enamorados.