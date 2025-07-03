



When This Summer is Over (Cuando termine este verano, 여름이 지나가면)





En Cuando termine este verano, la historia comienza con Gijun, un niño que se muda con su madre a una pequeña localidad rural, alejada del ritmo y las comodidades urbanas. No le gusta el nuevo entorno pues solo hay campos, tierras de cultivo y pocas opciones para un chico de ciudad como él. Pero no tiene elección. Las decisiones importantes las toman sus padres. Durante su primera visita a la escuela local, se encuentra con una diferencia cultural inesperada: tiene que quitarse sus zapatillas de marca para ponerse unos zapatos de interior. Pero al salir, descubre que alguien le ha robado las zapatillas. Irritado, va con su madre a comprar unas nuevas. Sin embargo, en esa zona alejada, no encuentra nada que cumpla con sus expectativas.





Así arranca la nueva vida de Gijun en el campo. Su madre se ha mudado allí con un objetivo claro: que su hijo termine la secundaria en ese lugar y se beneficie de la cuota para estudiantes rurales, con vistas a ingresar en una buena universidad. A Gijun, la idea no le entusiasma, pero no le queda otra que adaptarse a su nueva escuela. Ya en clase, la presión de su madre no cesa: le insiste en que se haga amigo del mejor alumno del colegio, porque, según ella, “en la vida hay que juntarse con los que te pueden llevar lejos”. Pero Gijun no sigue sus consejos. En lugar de acercarse al estudiante modelo, se interesa por Yeongjun, el chico problemático de la clase. No porque le caiga especialmente bien, sino porque quiere conocer a su hermano mayor, Yeongmun, el líder indiscutible de los chicos del pueblo. Y así, poco a poco, Gijun empieza a cambiar. Se involucra en situaciones cada vez más comprometidas, cruzando esa fina línea entre lo permitido y lo ilegal. Entonces llegan las vacaciones de verano, que prometen ser inolvidables, en todos los sentidos.





Esta es la ópera prima de Jang Byeong Gi, considerado una de las voces emergentes más prometedoras del cine independiente coreano. Cuesta creer que se trate de su primer largometraje, por la madurez y precisión con la que retrata la psicología de sus personajes. Un detalle a destacar es el uso casi inexistente de música durante toda la cinta. El silencio cobra un peso enorme, sobre todo al final, cuando en los créditos solo se escucha el zumbido de la motocicleta de Yeongjun y Yeongmun. Ese sonido resuena, sin interrupciones, como el eco de un verano que nunca se va del todo.









*** Recomendamos ver también…

The World of Us (El mundo de nosotras, 우리들) narra la amistad entre dos niñas de 10 años. La película arroja luz sobre los problemas sociales que afectan a los niños en Corea, tanto dentro como fuera del entorno escolar. Con un ritmo pausado y una notable capacidad de observación, la película evita el dramatismo extremo. Pero queda claro desde el principio que las presiones que enfrentan las protagonistas no se limitan al aula.





En El mundo de nosotras queda claro el esfuerzo de la directora Yun Ga Eun por reflejar las enormes dificultades que enfrentan los niños, no solo dentro del colegio, sino también fuera. La cineasta retrata cómo el sistema educativo fomenta una competitividad desmedida basada en clasificaciones académicas, que luego desemboca en celos y acoso escolar. Además, muestra cómo la clase social termina por colarse en la vida escolar, afectando amistades y relaciones. Pero más allá de lo que se cuenta, lo que realmente destaca es cómo se cuenta. Yun logra construir una historia entrañable, en la que la psicología de las relaciones infantiles se aborda con una sensibilidad y una ternura poco frecuentes en el cine contemporáneo.