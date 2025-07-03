V de BTS protagoniza el lanzamiento ceremonial en la MLB

ⓒ Los Angeles Dodgers

El cantante V, integrante de la banda masculina BTS, fue el encargado de realizar el martes 26 (hora local) el lanzamiento inaugural del partido de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) disputado entre Los Ángeles Dodgers y Cincinnati Reds en el Dodger Stadium de Los Ángeles, California.

El ídolo coreano, que lanzó con la mano izquierda mientras sonaba de fondo la canción “MIC Drop” de BTS, conectó con precisión con el guante del abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto. Justo antes de iniciarse el encuentro, tomó el micrófono y pronunció en voz alta la célebre frase que inaugura los partidos del equipo angelino: “It’s time for Dodger Baseball!” (“¡Es hora del béisbol de los Dodgers!”).

Uno de los momentos más comentados se produjo en el dugout, cuando V se encontró con Shohei Ohtani, estrella de los Dodgers. Ambos se abrazaron y posaron para una fotografía que fue difundida por las cuentas oficiales de la MLB y que generó gran repercusión en redes sociales.

El anuncio de la participación de V, hecho público el pasado 18 de agosto, ya había despertado una notable expectación. La web oficial de venta de entradas de los Dodgers llegó a sufrir una breve interrupción debido al inusual volumen de visitas tras conocerse la noticia.

Con este lanzamiento, V se convirtió en el primer miembro de BTS en participar en una ceremonia inaugural de un partido de béisbol profesional en Estados Unidos. El grupo, cuyos siete integrantes ya han completado el servicio militar obligatorio, se encuentra actualmente en Los Ángeles trabajando en un nuevo álbum cuyo lanzamiento está previsto para la próxima primavera.