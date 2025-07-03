Menú principal Ver contenido

Haechan de NCT debutará en solitario con el álbum “TASTE”

#Novedades de K-Pop l 2025-08-27

Melodías de Corea

ⓒ SM Entertainment
El cantante Haechan, integrante del grupo masculino NCT, debutará como solista en septiembre, nueve años después de su incorporación a la agrupación.
La agencia SM Entertainment anunció el 26 de junio que su primer trabajo individual llevará por título “TASTE” e incluirá un total de 11 canciones de estilo R&B, cada una con un carácter propio. El tema principal será “CRZY”, una pieza de R&B pop dance con base hip-hop de ritmo intenso y enérgico.
Con este lanzamiento, se espera que Haechan muestre su versatilidad artística combinando canto, rap e interpretación escénica.
El álbum “TASTE” verá la luz el 8 de septiembre a las 6:00 de la tarde y estará disponible tanto en formato físico como en plataformas de música en streaming.
