YOUNITE recibe un reconocimiento en Brasil

La agencia Brand New Music anunció el martes 26 que la banda masculina YOUNITE fue distinguida con una placa de reconocimiento por parte del Municipio de Piracicaba, en el estado de São Paulo, Brasil.

El conjunto inició su gira brasileña el 16 de agosto en São Paulo y, posteriormente, ofreció conciertos en las ciudades de Curitiba y Piracicaba, donde cosechó una entusiasta acogida por parte de sus seguidores.

Las autoridades de Piracicaba explicaron que la distinción se concedió al considerar a YOUNITE como “símbolo de la juventud global” y como un grupo representativo capaz de conectar culturas a través de la música. Asimismo, destacaron su papel como puente entre los ciudadanos locales y la comunidad coreana.

La gira continuará con actuaciones en los municipios de Río de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia y Brasilia. Antes de iniciar esta serie de conciertos, YOUNITE presentó su nuevo tema, “BOMBA”, producido especialmente con el público sudamericano en mente.