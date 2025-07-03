Vuelven los rumores de relación entre Jimin de BTS y Song Da Eun

ⓒ Big Hit Music

Jimin, miembro de la banda masculina BTS, ha vuelto a ser objeto de rumores de noviazgo que lo vinculan con la actriz Song Da Eun.

La intérprete, conocida por su participación en un programa televisivo de citas, ha estado en el centro de la controversia tras difundir en varias ocasiones indicios de una supuesta relación con el artista. En el pasado, compartió imágenes y contenidos ambiguos —como fundas de auriculares con los nombres de ambos— que generaron críticas entre los seguidores de BTS.

Tras un periodo de silencio, Song reavivó la polémica el miércoles 27 al publicar en su canal de TikTok un vídeo en el que aparece el rostro de Jimin. En la grabación se escucha a la actriz saludando al cantante frente a un ascensor, ante lo cual él responde de manera amistosa, aparentemente sorprendido.

La difusión del material intensificó las especulaciones tanto en Corea como en el extranjero y suscitó un debate sobre una posible vulneración de la privacidad del integrante de BTS. El vídeo se viralizó rápidamente en redes sociales y foros en línea.

La agencia que representa al grupo, BigHit Music, no se ha pronunciado sobre el asunto. Sin embargo, afronta una creciente presión por parte de los fans para emitir una postura oficial, en un contexto de preocupación por el impacto que la situación pueda tener en la imagen de Jimin y en las actividades de la formación.