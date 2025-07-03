Investigan a Psy por la recogida irregular de medicamentos con receta

ⓒ P NATION

El cantante Psy se encuentra bajo investigación por presunta violación de la Ley de Servicios Médicos, en relación con la posible retirada irregular de pastillas para dormir mediante intermediarios, una práctica prohibida por la normativa vigente.

Según informó su agencia, P Nation, un tercero recogió en su nombre los medicamentos, lo que calificó como un error y una negligencia. La compañía añadió que el artista padece trastornos crónicos del sueño y recibe tratamiento médico desde hace tiempo, cumpliendo tanto las dosis como las indicaciones de los especialistas. Asimismo, negó que se hubieran emitido recetas a favor de terceros.

La controversia salió a la luz el miércoles 27, cuando Psy y un profesor de un hospital universitario fueron denunciados por presuntas infracciones de la Ley de Servicios Médicos. De acuerdo con la Policía, el cantante podría haber obtenido recetas de psicofármacos en un hospital general de Seúl sin consulta presencial, lo que constituiría una vulneración de la norma.

En Corea, la legislación establece que los psicofármacos solo pueden prescribirse tras una evaluación directa por parte de un médico y, en principio, deben ser retirados personalmente por el paciente.