Episodio 23: El primer móvil fabricado en Corea y el ascenso de una potencia tecnológica

La llegada del primer teléfono móvil hecho en Corea
El 17 de septiembre de 1988, Corea presentó su primer teléfono móvil de fabricación nacional. Popularmente conocido como el “teléfono ladrillo”, era grande, pesado y con una calidad de sonido limitada, muy distinto a los modelos actuales. Sin embargo, aquel lanzamiento tuvo un enorme valor histórico: por primera vez, el país desarrollaba un móvil con su propia tecnología. A partir de entonces, las empresas coreanas comenzaron a diseñar y producir sus propios modelos, abriendo el camino a innovaciones que les permitirían conquistar el mercado global.
El primer “teléfono ladrillo”
ⓒ KBS
CDMA, innovación en la comunicación móvil digital
En 1996, Corea del Sur se convirtió en el primer país del mundo en comercializar la tecnología CDMA, o Acceso Múltiple por División de Código. A diferencia de los sistemas analógicos de la época, el CDMA digital ofrecía mayor eficiencia espectral, lo que permitía que más usuarios se conectaran a un costo más bajo. El éxito de esta innovación consolidó a Corea como potencia en la industria global de las telecomunicaciones y reforzó su competitividad en el mercado de la telefonía móvil.
Teléfonos móviles en la década de 1990
ⓒ KBS
La revolución de los smartphones y sus innovaciones
A comienzos de los años 2000, la llegada de los smartphones y de la comunicación móvil de tercera generación transformó los teléfonos en verdaderas minicomputadoras de bolsillo. El lanzamiento del iPhone de Apple en 2007 redefinió el concepto de teléfono móvil, y las empresas coreanas respondieron con rapidez desarrollando smartphones basados en Android para mantenerse competitivas en el mercado internacional. Más tarde, la expansión del 4G LTE y del 5G revolucionó aún más la vida cotidiana, al ofrecer internet de alta velocidad y abrir paso a una amplia gama de servicios integrados.
Corea, innovación tecnológica a través de los dispositivos móviles
Los teléfonos móviles integran hoy todas las tecnologías de la información: comunicaciones, radiodifusión, pantallas, memorias y baterías. Empresas como Samsung Electronics, junto a otras firmas coreanas, no solo lideran el mercado mundial con dispositivos y sistemas innovadores, sino que se han consolidado como auténticos gigantes de la industria de la información.
Los móviles de Samsung que lideran el mercado global
ⓒ KBS