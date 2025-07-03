Menú principal Ver contenido

Lee Hyori abrirá un estudio de yoga en Seúl en septiembre

#Novedades de K-Pop l 2025-09-01

Melodías de Corea

ⓒ Antenna
La cantante Lee Hyori inaugurará el próximo 29 de septiembre su propio estudio de yoga, Ananda Yoga, en el barrio de Yeonhui, distrito de Seodaemun, en Seúl. El centro funcionará bajo un sistema de membresía con reserva previa y ofrecerá tres sesiones diarias, en las que la artista actuará como instructora principal.
Considerada una de las figuras más influyentes en la difusión del yoga dentro del mundo del entretenimiento surcoreano, Lee ha compartido durante años su experiencia a través de redes sociales y programas de televisión. El nombre del estudio, Ananda —término sánscrito que significa “alegría” o “deleite”— coincide con el alias que la cantante adoptó en 2023 para sus actividades relacionadas con el yoga y que incluso lleva tatuado.
Superestrella del K-pop y referente de la música coreana gracias a su trayectoria con el grupo Fin.K.L y su posterior carrera en solitario, Lee Hyori contrajo matrimonio en 2013 con el músico Lee Sang Soon. Ambos residieron en la isla de Jeju durante once años antes de regresar a Seúl en 2023, donde la artista inicia ahora esta nueva etapa profesional.
