Korean
Español

BigHit confirma una relación pasada entre Jimin de BTS y Song Da Eun

#Novedades de K-Pop l 2025-09-01

Melodías de Corea

ⓒ Big Hit Music
La agencia BigHit Music confirmó que Jimin, integrante de la banda masculina BTS, mantuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz Song Da Eun, aunque aclaró que esta terminó hace varios años y que actualmente no están saliendo.
Los rumores resurgieron el 27 de agosto, cuando Song publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que aparece el intérprete. En las imágenes se la ve esperando ante un ascensor, donde se encuentra con Jimin, con quien intercambia unas breves palabras.
Durante varios días la compañía no se pronunció, pero finalmente el domingo 31 emitió un comunicado para poner fin a las especulaciones. Según explicó, la decisión de no responder antes obedeció al respeto hacia la otra parte. Sin embargo, la difusión de informaciones falsas y rumores sobre la vida privada del artista llevó a aclarar la situación.
BigHit Music pidió a los seguidores y al público en general que eviten especulaciones indiscriminadas y se abstengan de difundir contenidos que puedan afectar tanto al cantante como a la actriz.
