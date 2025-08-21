Kang Daniel lanza un sencillo en inglés en el inicio de su gira en EEUU

ⓒ ARA

El cantante Kang Daniel publicó el miércoles 3 el sencillo digital “No Day”, en coincidencia con el arranque de su gira por Estados Unidos, según informó su agencia, Ara.

El propio artista escribió la letra y participó en la composición de la melodía de este tema en inglés, que transmite el mensaje de encontrar pequeñas consolaciones en la vida cotidiana.

Ese mismo comenzó la etapa norteamericana de su tour “Act: New Episode” en la ciudad de Charlotte, en Carolina del Norte, que incluirá paradas en otros once municipios estadounidenses. Posteriormente, la gira llegará a finales de mes a tres ciudades de Latinoamérica: Buenos Aires (Argentina), São Paulo (Brasil) y Ciudad de México (México).

En junio pasado, Kang Daniel presentó su sexto EP, “Glow to Haze”, y actualmente se está despidiendo de manera temporal de la mayor cantidad posible de seguidores antes de iniciar su servicio militar obligatorio, previsto para finales de 2025.