El fundador de JYP se une a un comité presidencial para promover el K-pop

El cantautor Park Jin Young, fundador de JYP Entertainment, una de las compañías más influyentes de la industria del K-pop, ha sido designado para integrar un nuevo comité presidencial creado con el fin de impulsar la proyección internacional de la cultura pop coreana, según informó la Oficina Presidencial el martes 9.

En una rueda de prensa, el jefe de la Secretaría de la Presidencia, Kang Hoon Sik, anunció que Park copresidirá la Comisión Presidencial para el Intercambio de la Cultura Pop junto al ministro de Cultura, Chae Hwi Young.

El organismo tendrá como misión promover la difusión de la cultura coreana en el exterior y, al mismo tiempo, reforzar la presencia de expresiones culturales extranjeras en Corea.

Kang destacó a Park, de 53 años, como “una de las figuras más influyentes de la industria”, y subrayó su papel trascendental en la expansión global del K-pop.

En una publicación en redes sociales, el creador de JYP Entertainment manifestó su compromiso de fortalecer el apoyo gubernamental práctico a la industria y de ampliar las oportunidades para los artistas.