Lim Young Woong entra en Billboard con “Eternal Moment”

El cantante de trot Lim Young Woong continúa ampliando su proyección internacional al ingresar en la lista Billboard con su nuevo sencillo “Eternal Moment”.

Según el ranking más reciente, el tema debutó en el puesto 191 de listado Billboard Global Excl. U.S., que recopila datos de streaming y ventas digitales en más de 200 países y regiones fuera de Estados Unidos. La canción forma parte de su segundo álbum de estudio, “IM HERO 2”, lanzado el pasado 29 de agosto.

Con este logro, Lim suma ya cinco apariciones en las listas de Billboard. Previamente, alcanzó el lugar 102 con “Grains of Sand”, el 96 con “Do or Die”, el 161 con “Warmth” y el 169 con “More Beautiful than Heaven”.

El nuevo registro refuerza el reconocimiento internacional del artista y consolida su posición como una de las voces más influyentes de la música coreana actual.