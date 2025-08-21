&TEAM debutará en Corea en octubre

ⓒ YX LABELS

El grupo global &TEAM, de la compañía de entretenimiento HYBE Labels, debutará oficialmente en Corea el próximo 28 de octubre con el lanzamiento de su primer miniálbum en coreano, “Back to Life”.

El anuncio se realizó durante el evento conmemorativo por el tercer aniversario de la formación. Tras consolidarse en Japón con cifras récord, la llegada de la banda al mercado surcoreano constituye un paso significativo dentro de la estrategia de expansión global de HYBE.

Desde su debut, &TEAM ha acumulado importantes logros en Japón. En abril superaron el millón de copias distribuidas con su tercer sencillo, “Go in Blind”, certificado como ‘Million’ por la Asociación de la Industria Fonográfica japonesa. Además, en su primera gira asiática reunieron a cerca de 100.000 espectadores, y en mayo pasado encabezaron el sondeo de popularidad de la firma encuestadora Oricon, con un 37,5% de apoyo.