Pretty Crazy (Hermosamente loca, 악마가 이사왔다)





Pretty Crazy arranca presentándonos a Gilgu, un hombre desempleado que pasa la mayor parte del tiempo encerrado en casa. Encadena trabajos a tiempo parcial sin rumbo definido, mientras sus días transcurren sin grandes acontecimientos… hasta que un día se cruza en el ascensor con una mujer de la que se enamora a primera vista. Poco después descubre que se trata de su nueva vecina del piso de abajo, Seonji. Pero Gilgu no reúne el valor ni siquiera para saludarla, mucho menos para entablar conversación o invitarla a un café. Hasta que, una noche, vuelve a encontrársela de madrugada y percibe algo extraño: esa mujer no parece la misma de siempre. De día es discreta y sencilla, pero de noche se transforma en una persona extrovertida, incluso agresiva, maquillada como una estrella del pop.





A pesar de esas transformaciones, Gilgu no puede apartar la vista de ella. Al contrario, cada vez siente más curiosidad. Empieza a merodear a su alrededor hasta que una noche es sorprendido por el padre de Seonji. Al principio lo toma por un sospechoso con malas intenciones, pero pronto entiende que sus sentimientos hacia su hija son genuinos. Entonces le pide un favor insólito: vigilar a Seonji cada madrugada para protegerla de los posibles peligros, pues —explica— no es como las demás. De día parece corriente, pero a partir de las dos de la mañana su cuerpo y su mente son dominados por un demonio que la transforma en otra persona. Así comienzan los paseos nocturnos de Gilgu acompañando a Seonji, durante los cuales irá desvelando poco a poco el secreto que rodea a la mujer que le fascina.





Lo primero que llama la atención en Pretty Crazy es la hibridación de géneros: comedia, romance, misterio e incluso elementos de terror y ocultismo conviven en una misma historia. Sin embargo, el resultado no es el que se esperaba, ya que el exceso de ingredientes, en lugar de multiplicar el entretenimiento o enriquecer la narración, termina por desconcertar al espectador. Uno se queda pensando si no habría sido mejor conformarse con una comedia romántica más sencilla pero efectiva. La cinta realmente no es más que una historia de amor, más bien del montón, de un hombre bondadoso enamorado de una mujer especial, con el giro sorprendente de que, a medianoche, ella se convierte en otra persona porque está poseída por un demonio.









*** Recomendamos ver también…

En Pretty Crazy, lo más atractivo es, sin duda, la chispeante presencia de Yoona en el papel principal. A propósito de esta estrella, merece la pena recordar la producción con la que debutó en el cine y que terminó por consolidarla como actriz tras algunos papeles televisivos con críticas dispares. Se trata de Misión confidencial (공조), una película de acción con toques de comedia estrenada en 2017.





Cuando en una película se encuentran un personaje surcoreano y otro norcoreano, los clichés casi siempre están servidos: diferencias socioculturales e ideológicas imposibles de ignorar, choques constantes entre ambos… hasta desembocar, casi siempre, en un desenlace emotivo que subraya la fraternidad entre los habitantes de las dos Coreas, antiguamente un mismo pueblo. El largometraje Misión confidencial, dirigido por Kim Seong Hun, no escapa a esa fórmula. Narra la historia de un agente especial norcoreano y un policía surcoreano que son asignados a una misión conjunta. Ninguno quiere colaborar con el otro, pero, tras una serie de peligros y peripecias, acaban forjando una sincera amistad.





La trama, como se ve, no es novedosa: responde al esquema típico de una “buddy movie”, tipo Bad Boys (Dos policías rebeldes, en español), con Will Smith y Martin Lawrence. Aun así, el filme resulta muy entretenido, sobre todo por sus espectaculares secuencias de acción: desde intensos combates cuerpo a cuerpo hasta trepidantes persecuciones en coche por el corazón de Seúl. Todo ello acompañado del carisma de Hyun Bin, que brilla en el papel protagonista.