



Run Boy Run (런 보이 런)





Run Boy Run, enfoca la mirada a una juventud desorientada. La trama gira en torno a dos estudiantes de bachillerato, que se encuentran en una importante encrucijada antes de dar el paso a la adultez. Uno de ellos es Dowon, que antaño era una promesa nacional del atletismo pero que ahora está alejado de la pista debido a una grave lesión que sufrió años atrás. El, para olvidar su condición de deportista frustrado, pide ser transferido a otro instituto y allí se reencuentra con Jinsu, un viejo amigo de la infancia. Ambos habían integrado el equipo de atletismo en una misma escuela primaria, siendo mejores amigos. Sin embargo, la vida se encargó de separarlos y aún después del reencuentro, ocurre lo mismo al tener cada uno aspiraciones diferentes de cara al futuro.





Pese al fracaso que sufrió ya una vez en su carrera como atleta, Dowon insiste en volver a la pista. Empieza de nuevo a entrenar para volver a correr porque sabe, ya sea a conciencia o inconscientemente, que eso es lo que más lo llena y le hace sentir que está vivo. Jinsu, en cambio, toma un camino totalmente diferente pues va detrás del dinero y por el camino más fácil que se le presenta por delante: meterse en el mundo de la violencia como miembro de una banda criminal, donde logra una muy buena posición dentro de la jerarquía interna. Y a estos dos, la vida los une una segunda vez de la peor manera, metiéndolos en una situación totalmente inesperada.





Mediante la historia de Dowon y Jinsu, la película Run Boy Run muestra los variados matices de la juventud como un estado con posibilidades infinitas pero también muchos riesgos de fracaso. Esta dualidad se ve claramente en el personaje de Dowon, que saborea uno de los peores fracasos de su vida al sufrir una lesión que lo obliga a renunciar a correr, sin embargo recobra la energía para no abandonar su sueño y se ajusta las zapatillas para regresar a la pista de atletismo. Quien lo motiva a volver a soñar es su amigo de la infancia, Jinsu, con quien se reencuentra después de varios años y recuerda lo feliz que era cuando se entrenaba con él. Lamentablemente, Jinsu, que desconoce que se ha convertido en una nueva inspiración para Dowon, sigue el camino hacia un mundo oscuro de violencia y crímenes. Se mete en problemas, comprometiendo su futuro, y pierde completamente el sentido de dirección, pero esta vez es Dowon quien lo rescata. Es que la fuerza del recuerdo es potente y la experiencia de la felicidad compartida, aunque breve, los une: es la salvación de ambos.









*** Recomendamos ver también…

Una película que, al igual que Run Boy Run, habla de la adolescencia y la desorientación que cualquiera puede experimentar en esa etapa mientras se está en un estado psicológico tan trágil que puede quebrantarse con la más pequeña grieta, es Bleak Night (Centinela, 파수꾼). Una producción incluida en la lista de lo mejor del cine independiente de Corea tras comenzar la década de 2010 y que lanzó al estrellato a dos actores, que hoy son considerados indispensables en el cine y la televisión surcoreana: Lee Je Hoon y Park Jung Min.





Bleak Night, del director Yun Seong Hyeon, empieza por el suicidio de un estudiante de bachillerato y la búsqueda de la verdad sobre los hechos que el padre del difunto inicia. En este proceso va notando aspectos turbios relacionados con las circunstancias en las que murió su hijo. Así, a grandes rasgos, el film retrata los esfuerzos que hace un hombre por esclarecer la muerte de su hijo.





Sin embargo, la cinta no arroja pistas ni muestra situaciones concretas de las cuales el público pueda deducir cómo y porqué el muchacho decidió acabar con su vida. Pues en ella solo resuenan los diálogos entre los compañeros de Gitae, el chico muerto, que tampoco aportan nada. “No hagamos esto”, “¿Qué?”, “Lo “siento”, “¿Qué es lo que sientes?”, dicen. Con frases y preguntas como éstas la obra deja muchas incógnitas en el aire sin ofrecer ni un mínimo dato importante sobre el suicidio. Lo curioso es que a los espectadores no les molestan mucho esas dudas irresolutas; y esto se debe a que la “yema” de la película no es esa búsqueda de la verdad sino la manera tan sensible, delicada y perspicaz que tiene de retratar la amistad de unos adolescentes que se rompe por un pequeño malentendido. Aquí el conflicto comienza y se agrava precisamente por la inmadurez de esos muchachos que no saben pedir perdón y si lo hacen no saben plasmar en él su sinceridad y muchachos que tampoco saben aceptar una disculpa bajo el pensamiento equivocado de que eso sería una muestra de debilidad y falta de orgullo.