CRUZARÉ EL TIEMPO POR TI, de Lee Kkoch Nim





Lee Kkoch Nim es una de las autoras más destacadas de la liteatura juvenil en Corea y su obra más representativa es Cruzaré el tiempo por ti, una obra que invita a reflexionar sobre las relaciones personales y, en especial, sobre aquellos seres que amamos y que de verdad importan en nuestras vidas.





La protagonista de Cruzaré el tiempo por ti es Eunyu. En realidad, hay dos Eunyus: una vive en 2016 y la otra en 1982, donde el tiempo transcurre veinte veces más rápido. La novela se desarrolla a través de las cartas que intercambian ambas, cuyos mundos se entrelazan a medida que comprenden los sentimientos y pensamientos que cada una guarda en el momento histórico que le toca vivir.





Cruzaré el tiempo por ti es una historia preciosa sobre la familia, ese lazo mágico que nunca se rompe a pesar de las dificultades o los errores. Como se deduce por la trama, el libro está escrito en forma epistolar, y resulta fascinante cómo las cartas reflejan, de manera directa o indirecta, el contexto de cada época. Es divertido, por ejemplo, ver el desconcierto de la Eunyu del pasado ante avances como internet o incluso BTS. Aun así, el tema central de la novela es la familia, en particular las expectativas que los hijos tienen hacia los padres y viceversa, y cómo la falta de coincidencia entre esas expectativas puede generar conflictos… pero también reconciliaciones y entendimientos que van más allá de la razón, llegando directamente al corazón. Así lo expresa este fragmento:





“El mundo está lleno de locuras. Y a veces hay que cometer errores para conectar de verdad con los demás. Eso es lo que nos hace humanos”.