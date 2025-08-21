﻿EL RESTAURANTE DE SUKIYAKI, de Bae Suah

El restaurante de sukiyaki es una de las primeras obras de Bae Suah traducidas al español, en la que resalta su estilo de escritura crudo y filoso por los temas que toca. Aquí la pluralidad temática es extensa, sin embargo en el centro están la pobreza y la miseria, que la autora desnuda para exponer la siguiente idea: “Toda pobreza es relativa. Uno es más pobre al compararse con otros y después de caer en esa pobreza relativa, es prácticamente imposible escapar. De ahí es una condición absoluta”.





La pobreza, como la presenta El restaurante de sukiyaki, no implica solo las carencias materiales. También incluye las físicas, las mentales, así como las carencias relativas, que atormentan a los seres humanos. Pero aparte de este tema, la novela habla a la vez de la desgana representada en la falta de voluntad para conseguir un empleo, la manipulación de la información como causa de sometimiento entre padres e hijos, la pretension de mantener el nivel de gastos cuando el proveedor de los recursos desaparece, los problemas de encontrar una vivienda decente para una pareja casadera, el trabajo a destajo que no deja tiempo para la vida social y los cambios que se sufren con la llegada de un hijo, entre muchos otros. Y todo esto lo aborda Bae Suah para exponer la imperiosa necesidad de dinero, el miedo a la pobreza, la avaricia y la mezquindad humana.





No obstante, la obra rechaza ser descrita como una crítica social, mucho menos trata de difundir un mensaje. Solo muestra un retrato contemporáneo, frío y sin compasión, desistiendo de usar filtros o palabras edulcoradas. Así, entabla una relación muy especial con el lector. Lo provoca más que simpatizar con él, y lo hace intencionadamente mediante el uso de un lenguaje crudo y directo, así como a través de unos personajes completamente fuera de lo común, evitando que ninguno pase desapercibido a los ojos de quien lee esta historia y que ningún lector se quede indiferente tras cerrar el libro.